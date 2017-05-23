Госдума перенесла выборы президента России и отменила открепительные удостоверения

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении пакет поправок в избирательное законодательство, который позволяет избирателям голосовать не по месту регистрации, а также регулирует правила переноса президентских выборов, сообщают "Известия".

Согласно действующему законодательству выборы президента России проходят во второе воскресенье марта. Однако если это воскресенье оказывается рабочим из-за переноса праздничных дней (например, 8 Марта), то выборы должны быть перенесены на первое воскресенье месяца. Сенаторы предложили изменить эту систему и переносить из-за праздников выборы не на предшествующее, а на следующее воскресенье месяца.

В 2018 году третье воскресенье марта попадает на 18-е число, четвертую годовщину подписания президентом России договора о присоединении Крыма.

Также были отменены открепительные удостоверения. Тем избирателям, кто в день выборов не будет находиться в месте регистрации, закон теперь разрешает проголосовать без открепительного удостоверения, по заявлению. Для того чтобы реализовать это право, нужно будет подать заявление в избирком по месту пребывания. Заявителя включают в список местных избирателей в порядке, установленном ЦИК РФ. Поправки предлагают также установить срок для подачи такого заявления — не ранее чем за 45 дней до выборов и не позднее 14:00 за день до голосования.

Заявление может быть подано избирателем лично по предъявлении паспорта, через портал госуслуг или через многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг (МФЦ).