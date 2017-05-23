Мэр Казани: «У нас был 151 аварийный дом. 72 смогли расселить»

Осталось расселить 79 аварийных домов

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин проинспектировал ход переселения казанцев из аварийного жилья в новые дома по улице Мазита Гафури. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, Госжилфонд уже передал исполкому 217 квартир в домах по улице Мазита Гафури для переселения граждан.

- На сегодня в четыре дома по 88 квартир каждый – №9 (корпуса 1 и 2) и № 59 (корпуса 1 и 2) – переехали уже около 50 семей, - говорится в сообщении.

По словам градоначальника, был 151 аварийный дом, 72 смогли расселить.

- Вместе с Госжилфондом, со строителями мы хотим помочь с переездом жильцам оставшихся 79 аварийных домов, - отметил Ильсур Метшин.

Таким образом, в ближайшие дни ключи от новых квартир в управляющей компании получат порядка 200 семей, проживающих в аварийном жилье, которое находится в муниципальной собственности. Квартиры в этих домах также смогут получить жители города, которые являются собственниками аварийных жилых помещений.