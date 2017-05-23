В Казани счетная палата РТ не нашла нарушений в подготовке к Кубку конфедераций

В Казани счетная палата Татарстана не нашла нарушений в подготовке к Кубку конфедераций. Об этом накануне заявил аудитор счетной палаты РТ Азат Валеев.

- В ходе проверки никаких нарушений не выявлено, - сказал Валеев в ходе международного семинара генеральной ассамблеи ассоциации региональных контрольно-счетных органов Европы.

По его словам, мероприятия финансируются как из федерального, так и из республиканского бюджета.

- Общий бюджет более трех млрд рублей, - отметил он, передает "Бизнес Online".

Кроме того, Валеев добавил, что аудит строительства объектов Универсиады-2013 счетная палата вела с 2009 года. Всего на проведение и подготовку игр было потрачено 200 млрд рублей.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики - 18 июня, и сборные Германии и Чили - 22 июня.