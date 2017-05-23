В Казани на автобусной остановке начали «пастись» козы

Сегодня утром жители города, которые уезжали с автобусной остановки на Закиева, заметили несколько коз. Фотографии в редакцию ProKazan.ru прислал народный корреспондент.

- Их заметили около «МТС» на Закиева, - сообщил корреспондент. - Надеюсь, что хозяин увидит эту новость на сайте и заберет.

По словам очевидцев, козы забрели на стоянку, затем их вывели оттуда и привязали к столбу, чтобы они не убежали и не попали под колеса автомобилей.