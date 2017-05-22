В Казани врача психбольницы обвинили в получении взятки за оформление справки

В Казани 56-летнюю врача-психиатра Злату З. обвинили в получении взятки в 50 тысяч рублей, которая, якобы, их взяла за оформление справки об отсутствии заболевания у мужчины, состоящего на учете в Психиатрической больнице имени Бехтерева. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, преступление случилось около 17 часов 3 мая.

- Мать больного - 67-летняя пенсионерка - в служебном кабинете передала врачу деньги, чтобы та выдала ей справку об отсутствии заболевания у ее сына, - рассказали ProKazan.ru.

В результате обе женщины были задержаны, были возбуждены дела по статьям "Дача взятки" и "Получение взятки".

Врач-психиатр сейчас находится под домашним арестом, мать больного пациента - под подпиской о невыезде.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела.