В Татарстане два человека погибли в ДТП с «семеркой» и Datsun

В Апастовском районе Татарстана сегодня около 14 часов произошло смертельное столкновение ВАЗ-2107 и Datsun, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент случился около поселка Каратун, в результате ДТП семидесятилетние супруги (водитель и пассажир «Жигулей») – погибли на месте происшествия.

Выясняются все обстоятельства ДТП.