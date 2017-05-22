Фоторепортаж ProKazan.ru: как прошел Последний звонок в Казани

Выступление группы "Пицца", безудержная радость школьников и пожелание мэра найти вторую половину

Сегодня на площадке Кремлевской набережной прозвучал Последний звонок для 5313 выпускников школ Казани. Перед школьниками выступил мэр Казани, ректор КГАСУ Рашит Низамов, учителя, а также ученики, победители всероссийских и международных профильных олимпиад.

Кстати, Ильсур Метшин пожелал школьникам не только успешной сдачи экзаменов, но и найти вторую половину.

- Беззаботная пора завершилась, впереди взрослая дорога, пусть она будет счастливой, - обратился он.

Помимо городских музыкальных коллективов перед выпускниками выступила группа "Пицца", которую школьники выбрали самостоятельно путем онлайн-голосования в соцсетях.

Портал ProKazan.ru побывал на Последнем звонке и понаблюдал за эмоциями выпускников.