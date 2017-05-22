Массовый «ужин» для мусульман пройдет в Академии тенниса, а не на «Казань Арене»

Ифтар в этом году в Казани пройдет 15 июня в Академии тенниса, а не на стадионе "Казань Арена", как в предыдущие годы, об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

- В этом году в июне там пройдут матчи Кубка конфедераций. Центральный стадион, на котором ранее планировалось проведение республиканского ифтара, также будет тренировочной площадкой для команд-участников Кубка. Потому в этом году площадкой для проведения ифтара станет Казанская академия тенниса, - отмечается в сообщении.

Планируется, что в мероприятии примут участие около 10 тысяч человек.

Кстати



Ифтар - разговение, вечерний прием пищи во время поста у мусульман - месяца Рамадан. Проводится после вечерней молитвы по местному времени. Во время поста в течение светлого времени суток мусульмане отказываются от пищи и питья.