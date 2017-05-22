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Замминистра образования Татарстана о ЕГЭ: это уже давно не тесты

Замминистра образования Татарстана о ЕГЭ: это уже давно не тесты
16+
Фото: скриншот

Сегодня на пресс-конференции в канун старта кампании ЕГЭ замминистра образования РТ Ильдар Мухаметов прокомментировал ситуацию с экзаменами на сегодняшний день.

- Иногда у нас складывается такое популистское мнение, что ЕГЭ - это тесты, они сформированы по западной модели... Так вот, в течение многих лет ЕГЭ меняется, сейчас это уже не тесты, это целый комплекс измерителей, как правило, или с кратким ответом, или с развернутым ответом. У нас единственный предмет, который остался с тестовой частью - это английский язык. В этом году по физике, химии и биологии отменили (тестовые части - прим.ред), - рассказал Ильдар Мухаметов.

Всего в этом году ЕГЭ будут сдавать в Татарстане 14 946 выпускников. Экзамены выпускники будут сдавать в 1456 аудиториях.

Обязательными ЕГЭ для выпускников будут русский язык и математика, остальные 14 предметов по выбору. 

Как рассказала глава департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Гульнара Габдрахманова, для тех жителей Татарстана, кто закончил школу несколько лет назад и собирается получить второе высшее образование, ЕГЭ необходимо будет сдавать в том случае, если новое образование будет непрофильным, в другом случае можно будет сдать внутренний экзамен в самом вузе.

Всего на проведение ЕГЭ в Татарстане от Министерства образования РТ выделено 60 млн рублей.

Н. Вильданов, 23.05.2017, 15:52
Тэги: Образование
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Комментарии

Дюма23 мая 2017, 16:11
вот здан экзамен-ну и что
Его забыли уёе всё
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Дюма23 мая 2017, 16:14
Вот сдан экзамен-ну и что
Уже забыто уже всё
0
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