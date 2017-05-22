В Казани оцепили автовокзал «Восточный»

В Казани сегодня в районе обеда оцепили территорию около автовокзала «Восточный». Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях.

Как рассказали порталу ProKazan.ru в УМВД Казани, с сегодняшнего дня в городе проходят учения.

- На территории вокзала проходят учения, - сообщил ProKazan начальник отделения по связям со СМИ Рашид Хамидуллин.