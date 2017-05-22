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Около «Казань арены» к Кубку конфедераций поставят скульптуру волка Забиваки

Около "Казань арены" к Кубку конфедераций поставят скульптуру волка Забиваки
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Фото: Wikimedia Commons
Открыть ее собираются к первому матчу турнира - к 18 июня

Около "Казань Арены" к Кубку конфедераций установят скульптуру символа ЧМ-2018 по футболу - волка Забиваки, она появится там  к первому матчу турнира - к 18 июня. Об этом сообщил глава Минспорта РТ Владимир Леонов.

Скульптуру высотой чуть выше человеческого роста установят неподалеку от входа на стадион, она будет сделана из сплава материалов. По словам министра, скульптура Забиваки будет похожа на барсика Юни, установленного в Казани к Универсиаде 2013 года.

Также к Кубку конфедераций в городе появится брендированный общественный транспорт, такими будут около 44 городских пассажирских автобусов и свыше 30 автобусов для туристов.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.

Н. Вильданов, 23.05.2017, 12:10
Тэги: Футбол, Кубок Конфедераций
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Комментарии

Марсель23 мая 2017, 12:19
Косяк будет ЗАБИВАТЬ болельщикам?
0
5
Согласны с автором?
Горожанин23 мая 2017, 12:20
В ответ на комментарий пользователя
Косяк будет ЗАБИВАТЬ болельщикам?
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зашел сюда ради этого коммента :)
2
0
Согласны с автором?
Горожанин23 мая 2017, 12:46
а кривонога будут ставить?
0
0
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Горожанин23 мая 2017, 12:47
Типові адепти Путіна! За скріпи! За Гундяя! За Россиюшку!
1
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