Стало известно, когда в Казани пройдут Ураза-байрам и Курбан-байрам

Напомним, эти дни в Татарстане будут выходными

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, определяющий даты проведения в РТ праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам. Указ был подписан 19 мая и был опубликован на портале правовой информации республики.

25 июня в Татарстане будут праздновать Ураза-байрам, Курбан-байрам – 1 сентября.

Напомним, эти дни в Татарстане будут выходными.