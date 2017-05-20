В Татарстане возбудили дело на трех студентов, написавших «ИГИЛ - сила» на стене школы

В Тетюшах по делу о надписи "ИГИЛ - сила" на стенах школ №1 города было возбуждено дело на трех студентов 17-18 лет, двое из которых являются студентами одного из Тетюшских колледжей, а третий – учащийся техникума. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- 18 мая было возбуждено дело по статье "Вандализм", - рассказали ProKazan.ru.

Напомним, частично закрашенная надпись была найдена вечером 9 апреля. По словам самих подростков, они были пьяны, поэтому и нанесли эту надпись.

Сейчас все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, продолжается расследование.