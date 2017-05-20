Под Казанью мужчина раскопал на кладбище могилу, чтобы вырвать золотые зубы у трупа

В Зеленодольске возбудили дело на 32-летнего Азата Б., который в конце апреля этого года раскопал на городском кладбище могилу, чтобы достать золотые коронки у погибшего, об этом сообщил сегодня источник ProKazan.ru.

- Инцидент случился вечером 30 апреля, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали ProKazan.ru.

После проведенной проверки 19 мая было решено возбудить дело по статье "Надругательство над телами умерших", подозреваемый был задержан.

Сейчас выясняются все обстоятельства дела.