«МегаФон» и «Билайн» сообщили о массовом сбое в своих сетях

Сотовые операторы работают над устранением проблем

Компания «Мегафон» сообщила о наличии «массовых сложностей» со связью у ее абонентов. В ответах на жалобы клиентов из разных регионов страны, появляющиеся на странице сотового оператора с сети Twitter, говорится, что компания работает над устранением проблем.

В официальных аккаунтах «Мегафона» в сетях «ВКонтакте» и Twitter клиенты сотового оператора сообщают об отсутствии телефонной связи и доступа в мобильный интернет в Казани, Уфе, Тольятти, Самаре, Ульяновске, Москве, Нижнем Новгороде, Туле и других регионах присутствия компании, отмечают «Известия».

Жалобы на сбой в работе также начали поступать от абонентов «Билайн». В компании также заявили о проблемах и о том, что разбираются в ситуации.