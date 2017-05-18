В Набережных Челнах во время игры на детской площадке погиб мальчик

В Набережных Челнах накануне вечером погиб 14-летний мальчик, который ударился головой о бетонную мусорку во время игры на детской площадке, от полученной травмы он скончался. Об этом происшествии рассказали очевидцы в соцсетях.

- Мальчика спасали мужчина и женщина, они делали искуственное дыхание, долго он был очень бледный, он то дышал, то нет, до прихода "скорой" они старались, - рассказал один из очевидцев.

К моменту приезда врачей мальчик был уже мертв.

Правоохранительные органы проведут проверку смерти ребенка.