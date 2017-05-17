Под Казанью в пожаре на автостоянке сгорели и частично обгорели 20 машин

Общая площадь пожара составила 365 квадратных метров

В Лаишевском районе Татарстана в селе Столбище накануне ночью из-за пожара на автостоянке сгорели и частично обгорели 20 машин, в частности, полностью сгорели микроавтобус и "Камаз". Об этом сообщил сегодня источник ProKazan.ru.

Предварительно, сообщение о пожаре на улице Объездная, дом №7 поступило 17 марта в 1:20.

- Из-за короткого замыкания проводки сначала загорелись поддоны, после чего огонь перекинулся на автомобили. В результате полностью сгорели микроавтобус Peugeot и "Камаз", частично обгорели еще 18 автомобилей, - отметил источник.

По данным МЧС, полностью пожар потушили в 3 часа ночи. Площадь пожара составила 365 кв. метров.