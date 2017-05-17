В Казани на площади Свободы хотят поставить памятник Шаймиеву и Минниханову вместо Ленина

Стать спонсорами строительства памятника изъявили желание несколько людей, среди которых предприниматели и чиновники из Москвы и Казани

В Казани на площади Свободы хотят поставить памятник Минтимеру Шаймиеву и Рустаму Минниханову вместо памятника Ленина. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил директор пиар агентства Ильнур Хаев.

По его словам, стать спонсорами строительства памятника изъявили желание несколько людей, среди которых предприниматели и чиновники из Москвы и Казани, в том числе чиновники из окружения президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и чиновники из окружения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Напомним, о том, что памятник Ленину, расположенный на площади Свободы, нужно заменить на памятник госсоветнику РТ Минтимеру Шаймиеву, заявил депутат Госдумы РТ Фатих Сибагатуллин.

- Вместо Ленина там должен стоять Шаймиев на коне, - уверен парламентарий.

В настоящий момент официальный запрос с макетами памятников отправлен в администрацию города Казани.