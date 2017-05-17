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В Казани на площади Свободы хотят поставить памятник Шаймиеву и Минниханову вместо Ленина

В Казани на площади Свободы хотят поставить памятник Шаймиеву и Минниханову вместо Ленина
16+
Фото: Ильнур Хаев
Стать спонсорами строительства памятника изъявили желание несколько людей, среди которых предприниматели и чиновники из Москвы и Казани

В Казани на площади Свободы хотят поставить памятник Минтимеру Шаймиеву и Рустаму Минниханову вместо памятника Ленина. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил директор пиар агентства Ильнур Хаев.

По его словам, стать спонсорами строительства памятника изъявили желание несколько людей, среди которых предприниматели и чиновники из Москвы и Казани, в том числе чиновники из окружения президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и чиновники из окружения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Напомним, о том, что памятник Ленину, расположенный на площади Свободы, нужно заменить на памятник госсоветнику РТ Минтимеру Шаймиеву, заявил депутат Госдумы РТ Фатих Сибагатуллин.

- Вместо Ленина там должен стоять Шаймиев на коне, - уверен парламентарий.

В настоящий момент официальный запрос с макетами памятников отправлен в администрацию города Казани. 

Люция Кашапова, 18.05.2017, 10:48
Тэги: Это интересно
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Комментарии

Горожанин18 мая 2017, 10:54
Ну наконец то!
Снова удача!
2
6
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Горожанин18 мая 2017, 10:54
Ильнура Хyева на принудительное лечение. B-|
Лучший комментарий
4
46
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Горожанин18 мая 2017, 10:55
Ну уж нееееет, в таком разрезе пусть Ленин остается!
2
24
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Горожанин18 мая 2017, 10:55
Или прикол, или PR агенства) Шаймиеву еще можно, но Минниханову под вопросом.
10
6
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Горожанин18 мая 2017, 10:56
походу от хохлов заразились, к гадалке не ходи
2
16
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Горожанин18 мая 2017, 10:57
Ильнур Х@ев :-D
0
17
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Горожанин18 мая 2017, 10:58
Это уже полный финиш, нет слов, одни эмоции и слезы смеха. Я отношусь и к Шаймиеву и к Минниханову с должным уважением, но то что предлагают инициаторы - это реальный колхоз! Во первых памятники устанавливают после смерти, а во вторых надо быть скромнее.
3
22
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Октябрёнок18 мая 2017, 11:00
Зачем убирать памятник, к которому все привыкли? Опять перестройка и снос старого? Зачем? И почему на конях, а не на драконах Намдакова?
3
14
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Горожанин18 мая 2017, 11:00
...надеюсь это неудачная шутка?...
1
17
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rrrr18 мая 2017, 11:06
Памятники- это история...Ленинская эпоха- это также наша история.....С таким подходом каждые 50 лет можно менять фигуры на пьедестале....При всем уважении к нынешним руководителям не нужно менять памятки...Можно поставить на новом месте, если уж очень хочется
3
13
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Сергей18 мая 2017, 11:07
Совсем что ли млять ряхнулись???
0
15
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Горожанин18 мая 2017, 11:09
Я думаю это шутка! :-D

Или нет??? 8-|
0
3
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Дед18 мая 2017, 11:12
Не злите народ! Совесть надо иметь, жулики и воры во власти!
1
18
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Горожанин18 мая 2017, 11:15
Прикладывается придурок:-D
0
1
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин18 мая 2017, 11:24
При таком раскладе скоро мавзолеи на площади начнут устанавливать. Совсем с ума сошли.
0
3
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Горожанин18 мая 2017, 11:25
Смешно
0
3
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Горожанин18 мая 2017, 11:27
Не трожь Ленина!!!
2
2
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мар18 мая 2017, 11:27
подумала что 1 апреля сегодня. посмотрела в календарь- ан нет!!! май, однако. шутку оценила
0
4
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Фейкодетектор18 мая 2017, 11:29
В ответ на комментарий пользователя
Это уже полный финиш, нет слов, одни эмоции и слезы смеха. Я отношусь и к Шаймиеву и к Минниханову с должным уважением, но то что предлагают инициаторы - это реальный колхоз! Во первых памятники устанавливают после смерти, а во вторых надо быть скромнее.
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Памятники не устанавливают после смерти. Курите законодательство. Более того. Ленину ставили еще при жизни.
0
2
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Фейкодетектор18 мая 2017, 11:29
В ответ на комментарий пользователя
При таком раскладе скоро мавзолеи на площади начнут устанавливать. Совсем с ума сошли.
Развернуть
Как связаны установка памятника и мавзолей
0
0
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Фейкодетектор18 мая 2017, 11:29
В ответ на комментарий пользователя
При таком раскладе скоро мавзолеи на площади начнут устанавливать. Совсем с ума сошли.
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Снова штабисты Навального пришли в комментах срать. Мозгов нет, один яд плещет
2
1
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Горожанин18 мая 2017, 11:32
ИДИОТИЗМ!!!
0
3
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Горожанин18 мая 2017, 11:32
В ответ на комментарий пользователя
Памятники не устанавливают после смерти. Курите законодательство. Более того. Ленину ставили еще при жизни.
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Ильнур Х..в, ты что ли нарисовался?
0
2
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Фейкодетектор18 мая 2017, 11:33
В ответ на комментарий пользователя
Не злите народ! Совесть надо иметь, жулики и воры во власти!
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Что плохого в памятнике? Пасаны очень много для региона сделали. Варламов вон уже написал про сохранение архитектуры. Можно было бы вообще ничего не делать от слова совсем, под флагами "сохранения исторического облика". Бегал бы ты сейчас в туалет на улице, собакам да коням хвосты крутил, а не сидел в теплом офисе. Казань сделали третьей столицей, хотя, конечно, Самарцы скажут, что это не так. Все-таки при Сталине третьими были они. Но по факту-то, только Татарстан за 15 лет умудрился превратиться из деревни в полноценный регион, нафаршированный промышленностью.
0
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Горожанин18 мая 2017, 11:38
Памятник казнокрадам или памятнитк коррупции... Круто. Нигде такого нет. А уж вандалам раздолье...
0
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Горожанин18 мая 2017, 11:38
ну как тут не вспомнить Задорнова!
“памятники надо строить со скручиваюшимися головами и семными кепками . И менять по пере необходимости! ”
0
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Горожанин18 мая 2017, 11:39
вооще чтоли? Еще летчику пусть установят>-( в Кремле
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Горожанин18 мая 2017, 11:42
Хватит трогать КАЗАНЬ.Пусть едут в свой колхоз и комухотят строят памятники .
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Горожанин18 мая 2017, 11:44
В ответ на комментарий пользователя
Снова штабисты Навального пришли в комментах срать. Мозгов нет, один яд плещет
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Пошел подальше. При чем тут навальный.самим то не ржачно на этих двух смотреть.
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Горожанинт18 мая 2017, 11:44
Давайте поугараем чё))) и так их уже никто серьезно не воспринимает!))
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Горожанин18 мая 2017, 11:45
В ответ на комментарий пользователя
А я считаю, что это правильно! Кто такой Ленин вообще? 200 лет стоит никому не нужен. Очень уважаю Шаймиева и Минниханова!
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Ленин так то не 200 лет стоит. А кто такой ленин можно в литературе почитать.
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Анвар18 мая 2017, 11:48
В ответ на комментарий пользователя
Ильнура Хyева на принудительное лечение. B-|
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Зачем лечить Ильнура Хаева???? Он сообщил новость, а вот предложил Фатих Сибагатуллин! Когда люди начнут внимательно читать и писать!?!?!?
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Горожанин18 мая 2017, 11:52
Лично я не хочу.
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Горожанин18 мая 2017, 11:57
ЖОПОЛИЗЫ ВЫЕ...НУТЬСЯ ПЕРЕД БАЕМ РЕШИЛИ
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