В Зеленодольске откроют летний кинотеатр и построят велодорожку на Ленина

Портал ProKazan.ru узнал, как изменится парк возле ДК "Родина"

В Казани презентовали проект реконструкции площади возле ДК "Родина". Столичные архитекторы предложили снести забор, убрать старые аттракционы и расширить парк, высадив новые деревья.

Изначально, планировалось благоустроить лишь сам парк, но он настолько крошечный по своим размерам, что было решено объединить его с площадью. Перед домом культуры построят навес, под которым разместятся торговые точки и детские аттракционы. Летом здесь можно будет купить мороженое или сахарную вату, зимой - взять стаканчик горячего чая или кофе.

Для горожан откроют внутренний дворик ДК "Родина", в котором создадут зону тихого отдыха, а также летний кинотеатр.

В самом парке приведут в порядок деревья и высадят новые. По периметру построят дорожку для катания на роликах и скейтах, в центре появится детская площадка. В дальней части парка, примыкающего к стадиону, построят так называемую верхнюю дорожку, с которой можно будет понаблюдать за игрой в футбол.

На улице Ленина хотят сузить проезд для автомобилей, отдав приоритет пешеходам и велосипедистам. Это не помешает добраться в парк всей семьей на машине, к тому же для автовладельцев здесь построят 6 парковок на 74 машины.

- Лично мне проект очень нравится, - рассказал мэр Зеленодольска Александр Тыгин. - Я готов со всей кипучей энергией взяться за нашу "Родину".