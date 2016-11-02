Водолазы уберутся на дне Казанки возле пляжа «Нижнее Заречье»

19 мая активисты регионального географического общества в РТ совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Татарстана очистят от мусора прибрежную зону и дно реки Казанка на пляже «Нижнее Заречье». Об этом сообщает пресс-служба отделения РГО в РТ.

- В планах очистить дно Казанки площадью 200 кв.м. и прибрежную зону в месте отдыха горожан. Для очистки водоема будут привлечены аквалангисты Русского географического общества в РТ и члены подводного молодежного отряда, - говорится в сообщении.

А уборку прибрежной зоны проведут члены экологического движения «Будет чисто» и ФСО «Динамо-Татарстан». Сообщается, что начало в 10.00 на пляжной зоне на пересечении улиц Бугринская и Пролетарская.