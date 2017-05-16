В Зеленодольске загорелись дома в историческом районе Полукамушки

В Зеленодольске в историческом районе Полукамушки сегодня около 14:30 загорелись несколько домов, фотографии с места ЧП появились в соцсетях.

На место приехали пожарные, сейчас продолжается тушение. Как уточнили в МЧС, предварительно, пострадавших нет. Одной из женщин стало плохо, для нее вызвали "скорую".

По превоначальным данным, пожар начался в коридоре дома №5 в Красном переулке, после чего загорелся дом №3, который пострадал заметно больше.

По словам очевидцев, в расселенные квартиры доступ был свободным, поэтому туда периодически заходили бомжи, именно из-за них и мог начаться пожар.