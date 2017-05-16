Под Казанью 17-летний подросток с друзьями убил своего отца, сжег и закопал его тело

В Зеленодольском районе Татарстана в селе Малые Ключи 17-летний подросток вместе с двумя 17-летними друзьями из Казани убил своего 52-летнего отца, после чего сжег и закопал его тело. Об этом сообщил сегодня источник ProKazan.ru.

Предварительно, инцидент случился вечером 12 мая.

- Подросток из-за сложных отношений в семье убил своего отца, проломив ему голову. После этого подростки сожгли тело и закопали неподалеку от села, - рассказали ProKazan.ru.

Пропавшего мужчину объявили в розыск, накануне вечером, 16 мая, было найдено его тело.

Сотрудники правоохранительных органов задержали сына погибшего мужчины и одного из его друзей, другой парень находится в розыске.

Идет расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство".