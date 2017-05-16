СМИ: в России стартовали продажи обновленного телефона Nokia 3310

В России стартовали продажи обновленной модели мобильного телефона Nokia 3310. Об этом сообщает ТАСС.

Современную модель можно приобрести в некоторых салонах в Москве и Московской области, а в остальных городах пока открыт предзаказ.

Сообщается, что в России стоимость новинки составляет 3 990 рублей.

- Телефон представлен в четырех цветовых решениях — красный, желтый, синий и серый. Обновленный аппарат сможет работать месяц после подзарядки, - говорится в сообщении.

Кстати, кроме обновленного Nokia 3310, во втором квартале 2017 года также начнутся глобальные продажи линейки смартфонов финского бренда на операционной системе Android - Nokia 6, Nokia 5 и Nokia 3.

Так, стоимость Nokia 3 составит 9 990 рублей, Nokia 5 - 12 990 рублей, Nokia 6 - 15 990 рублей.

Напомним, в 2000 году Nokia была крупнейшим производителем мобильных телефонов. В 2014 году компания временно ушла с рынка, продав свое мобильное подразделение Microsoft всего за $7,2 млрд. А в 2016 году его выкупили Foxconn и HMD.