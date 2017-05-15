В Татарстане уволили сотрудников, которые вывалили коров из «Камаза»

В Татарстане уволили сотрудников, которые вывалили живых коров как мусор из грузовика. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Агрофирма "Лениногорская"» Ирек Ягафаров.

- Это шокирующее обращение с животными. Еще в четверг, 11 мая, была проведена проверка обстоятельств произошедшего. Уволены водитель, перевозивший коров, и заведующий отделением агрофирмы. Результаты обследования показали, что ни одна корова не пострадала, - сказал Ягафаров.

Напомним, инцидент произошел на территории агрофирмы «Лениногорская» в селе Старый Кувак. Видео этого жестокого обращения с животными опубликовали очевидцы в соцсети.