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В Казани будут судить экс-профессора КГМУ по делу о взятках от студентов в 420 тыс рублей

В Казани будут судить экс-профессора КГМУ по делу о взятках от студентов в 420 тыс рублей
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Фото: kgmu.kcn.ru

В Казани в суд отправили дело в отношении 56-летней Линары Мусиной, экс-профессора кафедры микробиологии КГМУ, а также бывшего студента этого вуза 27-летнего Айдара Юнусова, которых обвиняют в получении взяток на сумму в 420 тысяч рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете РТ.

Как стало известно в ходе расследования, зимой 2017 студентка 3 курса медуниверситета попросила Юнусова помочь сдать ей экзамен по предмету "Микробиология", лекции на котором читала именно Линара Мусина.

Юнусов предложил Мусиной за 70 тыс рублей проставить студентке положительную оценку за экзамен, при этом сам экс-студент собирался получить от девушки 50 тыс рублей. 

- В связи с чем сообщил ей о необходимости передачи профессору 120 тыс рублей, которые необходимо было перечислить на банковскую карту Юнусова, - отметили в СК.

Однако в какой-то момент студентка обратилась в полицию, в результате после перечисления взятки и проставления положительных отметок Юнусов был задержан. При этом выяснилось, что с сентября 2016 по январь 2017 года Юнусов получил от трех студентов 300 тыс. рублей, часть из которых передал Мусиной.

По данным фактам были возбуждены дела по статьям "получение взятки" и "посредничество во взяточничестве", свою вину они признали полностью.

Уголовное дело направлено в суд.

Н. Вильданов, 16.05.2017, 16:45
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин16 мая 2017, 16:57
Не сходите с ума..что творите..не было денег .кушать нечего ..плохо живут люди.
Не сажайте человека.
Помогите!!!!
2
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Горожанин16 мая 2017, 16:58
Реально зарплаты маленькие.
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Горожанин16 мая 2017, 17:05
Может кредиты за детей , сын пьющий .
Сама ошибку совершила.
2
1
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Вот такие сволочи и учат ! Пример делали операцию16 мая 2017, 17:06
Видимо те,кто за бабки сдавал анатомию и перезали мне нервы !теперь не могу говорить нормально , постоянно перлит в горле и течёт слюна . её суку надо посадить и на долго ,а суд сделать показательнв м в мёд институте!
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Юр16 мая 2017, 17:09
Вот потом такие врачи и лечат, в том числе и детей.
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Димон16 мая 2017, 17:15
Хорошо устроились. Прям преступное сообщество.
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Горожанин16 мая 2017, 17:28
Государство не виновато?
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