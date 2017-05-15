В Набережных Челнах изъяли 7 тысяч яиц, которые могут быть заражены птичьим гриппом

В Набережных Челнах из гипермаркета «METRO» изъяли более 7 тысяч яиц торговой марки «Деревенька», которые были произведены на птицефабрики «Лаишевский». Об этом сообщил начальник государственного ветеринарного объединения города Ирек Нигматуллин, передают «Челнинские известия».

- Продукцию централизованно уничтожат в Лаишевском районе. В других торговых точках яиц этой марки не было, - сказал Нигматуллин.

В сообщении также отмечается, что в этом году компания «Челны-Бройлер» отменила традиционную продажу молодой птицы для жителей города в связи с обнаружением в республике птичьего гриппа.

Напомним, ранее стало известно, что случаи гибели кур-несушек от опасного вируса были выявлены в селах Абсалямово (Ютазинский район), Шумково (Рыбно-Слободский район), Нижний Нурлат, Нижненурлатская, Чувашская Менча (Нурлатский район), в поселке Дербышки.