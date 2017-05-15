В Татарстане живых коров вывалили как мусор из «Камаза»: видео попало в сеть

На одной из ферм Лениногорского района Татарстана живых коров вывалили как мусор из грузовика. Видео этого жестокого обращения с животными опубликовали очевидцы в соцсети.

По информации «Лениногорского журнала», инцидент произошел на территории агрофирмы «Лениногорская» в селе Старый Кувак.

Так, на видео видно, что сотрудники агрофирмы открыли борт самосвала и оттуда друг за другом выпали около 10 коров. На кадров видно, что животные смогли подняться не сразу.