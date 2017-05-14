Во время тестового матча «Рубина» в Казани введут дополнительный маршрут автобуса

Во время тестового матча между казанским «Рубином» и московским ЦСКА в преддверии Кубка конфедераций в Казани введут дополнительный маршрут автобуса. Об этом рассказали на деловом понедельнике в мэрии города.

Сообщается, что маршрут введут в рамках режима «Последняя миля», который будет действовать во время тестового матча 17 мая, а также в дни проведения Кубка конфедераций.

- На это время движение автомобилей будет ограничено за 2 часа до и после начала мероприятия, - сообщили в мэрии.

Напомним, около стадиона «Казань Арена» для движения будут перекрыты следующие участки дорог:

ул. Сибгата Хакима, на участке от ул. Ф.Амирхана до ул. Чистопольской;

ул. Чистопольская, на участке от ул. А.Бичурина до пр. Х.Ямашева, при движении от ул. А.Бичурина;

пр. Х.Ямашева, на участке от ул. Адоратского до Сибирского тракта;

ул. Гаврилова, на участке от ул. Чуйкова до ул. Чистопольской;

ул. Академика Арбузова, на участке от ул. Журналистов до пр. Х.Ямашева, при движении от ул. Журналистов.

Заезд в дворовые территории будет запрещен со стороны улицы Сибгата Хакима и Чистопольская, так как эти части улиц попадают в предварительный транспортный периметр.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики - 18 июня, и сборные Германии и Чили - 22 июня.

