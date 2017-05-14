В Совете Федерации предложили ввести уголовное наказание за «карусель» на выборах

В России может быть введено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за незаконную выдачу и получение бюллетеней на выборах, если нарушение совершено группой лиц по предварительному сговору, то есть, за так называемую "карусель". Такой вариант поправок в Уголовный кодекс обсуждают сейчас в парламенте, рассказали «Известиям» главы профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

Как пояснил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, сейчас уголовная ответственность предусмотрена за ряд нарушений избирательного законодательства: например, фальсификацию итогов голосования или фальсификацию избирательных документов. В то же время за незаконную выдачу или незаконное получение избирательного бюллетеня предусмотрена только административная ответственность.

— Вместе с тем есть случаи, когда одно и то же лицо незаконно выдает или получает большое количество избирательных бюллетеней. А после того как эти правонарушения пресекаются, его привлекают к административной ответственности с наказанием в виде незначительного штрафа. Предлагаемый проект федерального закона призван пресечь такую практику и в определенной степени повысить прозрачность выборов, — подчеркнул сенатор.

Законопроект может быть внесен в Госдуму после получения отзывов из Верховного суда и правительства.