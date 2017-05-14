В Казани на летний отдых детей выделено 210 млн рублей

В Казани на летний отдых детей из бюджета города и республики выделено 210 млн рублей. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

- Организованным отдыхом будут охвачены 30032 ребенка, из них 14847 человек отдохнут в 24 загородных оздоровительных лагерях, - сказал Фаизов.

Сообщается, что реализация путевок в загородные лагеря начнется 22 мая.

- Отдых в профильной смене на 18 дней обойдется родителям от 4 000 рублей в зависимости от лагеря при полной стоимости путевки около 15 тысяч рублей. Родительская плата не превысит 30% от фактической стоимости путевки, - добавили на деловом понедельнике.

Кроме того, в загородных и пришкольных лагерей для детей и подростков на базе подростковых клубов города впервые будет организована такая форма летнего отдыха, как досуговые площадки по месту жительства. Всего будет работать 32 площадки.