Полиция Казани разыскивает официантку «Гадкого койота», которая ушла с работы и пропала

В полиции Казани начали искать 18-летнюю Карину Мусину, работающую официанткой в баре "Гадкий койот", накануне утром девушка ушла с работы и пропала. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Девушка приехала из Аксубаево, сейчас она учится на 1 курсе в КФУ, проживает в Деревне Универсиады. С работы она ушла в 7:36.

- В полицию обратился обеспокоенный 33-летний родственник девушки, который не может с ней связаться, - рассказали ProKazan.ru.

Приметы: девушке на вид около 20 лет, рост 163 см, темные волосы, карие глаза. Она была одета в пуховик белого цвета, черные лосины и черные полуботинки.

Сейчас поиски продолжаются.