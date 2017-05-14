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Полиция Казани разыскивает официантку «Гадкого койота», которая ушла с работы и пропала

Полиция Казани разыскивает официантку "Гадкого койота", которая ушла с работы и пропала
16+
Фото: личная страница соцсети

В полиции Казани начали искать 18-летнюю Карину Мусину, работающую официанткой в баре "Гадкий койот", накануне утром девушка ушла с работы и пропала. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Девушка приехала из Аксубаево, сейчас она учится на 1 курсе в КФУ, проживает в Деревне Универсиады. С работы она ушла в 7:36.

- В полицию обратился обеспокоенный 33-летний родственник девушки, который не может с ней связаться, - рассказали ProKazan.ru.

Приметы: девушке на вид около 20 лет, рост 163 см, темные волосы, карие глаза. Она была одета в пуховик белого цвета, черные лосины и черные полуботинки.

Сейчас поиски продолжаются.

Денис Зарипов, 15.05.2017, 09:59
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин15 мая 2017, 10:58
Симпатичная, жалко, если что то плохое случится
0
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Горожане15 мая 2017, 11:00
Так ушла только сегодня в 7.38. На учебе сидит скорее всего. Время-то еще...
0
1
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Горожане15 мая 2017, 11:01
И родственник почему ее ищет, а не мама или папа? Что-то подозрительный родственник
0
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Горожанин15 мая 2017, 11:02
В ответ на комментарий пользователя
Так ушла только сегодня в 7.38. На учебе сидит скорее всего. Время-то еще...
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накануне, это вчера.
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Горожанин15 мая 2017, 11:11
В гостях у кого нибудь) я бы такую тоже пригласил, но со мной бы не пошла... А кому то фартануло
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