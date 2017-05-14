В Татарстане в реке нашли труп подростка

В Буинском районе Татарстана в реке Свияга накануне днем был обнаружен труп подростка, об этом сообщает "Татар Информ".

Сообщение о находке поступило в МЧС около 14 часов. Сейчас тело погибшего подростка направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая сможет установить его личность, а также причины гибели, предварительно, он скончался около 2 месяцев назад.

По одной из версий, погибшим может быть 13-летний Ильназ Шибаев, который вечером 15 марта ушел из дома и пропал. СКР по данному факту возбудил дело по статье "Убийство".