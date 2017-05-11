13 апреля 2017 года скончалась 42-летняя судья Конституционного суда Татарстана Ангелина Хамматова, накануне на заседании Госсовета РТ депутаты приняли решение о досрочном прекращении ее полномочий.
Причина смерти женщины не раскрывается.
Справка
Ангелина Хамматова родилась 9 января 1975 года в Казани.
В 1997 году окончила с отличием Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция».
В 1996—1997 гг. — преподаватель дисциплины «Уголовное право» в школе-гимназии № 64 Московского района г. Казани.
В 1997—1998 гг. — ведущий референт отдела конституционного законодательства Правового управления Аппарата Государственного Совета Республики Татарстан.
В 1998—2000 гг. — ведущий референт отдела правового обеспечения постоянных комиссий и правовой информации Правового управления Аппарата Государственного Совета Республики Татарстан.
В 2000—2004 гг. — главный референт отдела конституционного законодательства Правового управления Аппарата Государственного Совета Республики Татарстан.
В 2004—2010 гг. — заместитель заведующего отделом конституционного законодательства Правового управления Аппарата Государственного Совета Республики Татарстан.
В июле 2010 года избрана судьей Конституционного суда Республики Татарстан.