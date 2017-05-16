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«Метроэлектротранс» закажет дачные домики, а возле «Казань Арены» поставят 120 биотуалетов

"Метроэлектротранс" закажет дачные домики, а возле "Казань Арены" поставят 120 биотуалетов
16+
Портал ProKazan.ru изучил сайт госзакупок и выбрал самые интересные тендеры недели

Дачные домики для "Метроэлектротранса"

МУП "Метроэлектротранс" разместил тендер на изготовление и строительство двух деревянных дачных домиков. На эти цели планируют потратить 1,8 млн рублей. Источник финансирования - собственные средства муниципального унитарного предприятия.

Как следует из документов, приложенных к тендеру, дачи должны быть построены в Лаишевском районе на базе отдыха «Зеленый бор». Причем один дом должен быть одноэтажным, второй - двухэтажным. Построить домики должны в течение месяца.

"Красная книга" на татарском

Министерство экологии РТ разместило тендер на издание книги о редкой фауне Татарстана на татарском языке. На эти цели из бюджета республики выделят 869 тысяч рублей.

Книга о редкой фауне Республики Татарстан  должна будет познакомить читателей с животным миром республики, показать его редкие экземпляры и попытаться воспитать у людей чувства ответственности за сохранение окружающей среды.

Безопасность болельщиков Кубка Конфедераций за 13,2 млн

Комитет физкультуры и спорта Исполкома Казани разместил тендер на проведение работ возле стадиона «Казань Арена» в дни проведения матчей Кубка Конфедерации 2017. 

Например, закупят 837 метров оцинкованной проволоки для ограждения трамвайных остановок «Адоратского» и «Ветеринарная академия» с двух сторон. 

На дорогах установят 708 мобильных барьеров, 200 водоналивных блоков, 107 фундаментных блоков. Также в аренду возьмут 28 складных стульев, 14 столов, 14 шатров, для болельщиков установят 120 биотуалетов.

Цветочный фестиваль за 8 млн

Этим летом в Казани откроется ежегодный цветочный фестиваль. Как и прежде площадка расположится возле Театра Кукол. Тендер на организацию мероприятия появился на днях на сайте госзакупок.

Здесь можно будет посмотреть на цветочные композиции созданные казанцами для оформления клумбы, палисадника или цветочного оформления территории. В этом году организаторы приготовили новые "фишки". Среди них - светодиодные одуванчики.

Рамиль Бикмуллин, 17.05.2017, 11:32
Тэги: Деньги
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Комментарии

Уху евший17 мая 2017, 11:41
Весь город будет в сортиры ломиться у казань-арены? >:>
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Уху евший17 мая 2017, 11:42
Пасцать негде, кроме как в торговых центрах
0
2
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Уху евший17 мая 2017, 11:43
закупят 837 метров оцинкованной проволоки для ограждения трамвайных остановок «Адоратского» и «Ветеринарная академия» с двух сторон.

Колючка? шикаааарно ))))
0
4
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аю17 мая 2017, 12:03
Объявляю тендер на закупку сторожевых вышек немецких овчарок противотанковых ежей и 10 км проволоки «егоза»
0
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Нечто17 мая 2017, 12:28
Асфан ох...ел. Зажимает зарплату рабочих, и строит дома. Нет слов. Уволили водителя с ребенком инвалидом
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Горожанин17 мая 2017, 12:51
В ответ на комментарий пользователя
Объявляю тендер на закупку сторожевых вышек немецких овчарок противотанковых ежей и 10 км проволоки «егоза»
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Тебя это остановит?
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Горожанин17 мая 2017, 13:10
В ответ на комментарий пользователя
Тебя это остановит?
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неа, это тебя остановит ))
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