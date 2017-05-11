Ильсур Метшин получил паспорт болельщика Кубка конфедераций

Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня получил паспорт болельщика Кубка конфедераций, документ вместе с билетом на матч "Рубин"-ЦСКА ему выдали в центре выдачи на улице Баумана, 44/8. Об этом сообщает официальный портал мэрии города.

Отметим, сейчас в Казани в связи с проведением тестового матча увеличилось количество желающих оформить паспорт болельщика.

Паспорт болельщика можно будет оформить либо при покупке билета на матч Кубка Конфедераций, либо в рамках тестового матча "Рубина" по коду саморегистрации.

Код можно получить следующим образом:

1) Пройти регистрацию на сайте rubinfans.ru, получив 11-значный код саморегистрации.

2) Этот код необходимо будет ввести при оформлении заявки на паспорт болельщика на сайте www.fan-id.ru в графе "Вы получили код саморегистрации".

3) Далее после заполнения всех персональных данных придет sms-сообщение, где и когда можно будет получить паспорт болельщика.

Для получения паспорта болельщика в центре выдачи нужно предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении для детей до 14 лет), данные которого были указаны в заявке, и ее номер (желательно).

Помимо улицы Баумана еще один дополнительный центр для болельщиков открылся на улице Четаева, 10.