В Татарстане из ревности убили 20-летнюю девушку

В Нижнекамске накануне утром, 11 мая, 22-летний парень из ревности зарезал свою 20-летнюю девушку, информацию об этом происшествии, появившуюся в соцсетях, подтвердили в правоохранительных органах.

Предварительно, между парнем и девушкой произошла ссора, в результате девушку несколько раз ударили ножом в грудь, предварительно, это случилось из-за ревности. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

По данному факту возбуждено дело по статье "Убийство", сейчас подозреваемый задержан.