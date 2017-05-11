В Татарстане на пожаре погибла 13-летняя девочка

В Алексеевском районе Татарстана в селе Куркуль накануне на пожаре погибла 13-летняя девочка, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

В 22:17 в МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме, где проживала женщина, ее сожитель и ее внучка, к моменту приезда спасателей дом горел полностью, частично обрушилась кровля.

Пожарные начали тушить огонь, уже после в доме была найдена мертвая девочка, погибшая от полученных при пожаре травм.

- Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - отметили в МЧС.

По данным СКР, бабушка ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. При этом со слов местных жителей, накануне пенсионерка приобретала спиртное в магазине.