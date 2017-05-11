В аэропорту Казани у пассажира нашли экстремистскую литературу из Турции

Накануне в казанском аэропорту в ходе таможенного контроля в багаже пассажира рейса Стамбул-Казань было обнаружено 20 религиозных книг на русском языке. Об этом сообщает пресс-служба татарстанской таможни.

Отмечается, что 4 книги по названию и другим признакам полностью совпали с книгами, которые включены в федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России.

- Остальные 16 книг также направлены на экспертизу. Не исключено, что по результатам экспертизы, федеральный список экстремистских материалов может увеличиться, - сказал начальника таможенного поста татарстанской таможни Мирзанур Гараев.

В настоящее время в отношении гражданина возбуждены два административных дела.

Напомним, накануне в Набережных Челнах суд удовлетворил иск прокурора Татарстана Илдуса Нафикова о признании Татарского общественного центра экстремистской организацией и прекращении ее деятельности на территории России.