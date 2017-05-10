Суд признал Татарский общественный центр экстремистской организацией‍

Его деятельность запрещена на территории России

В Набережных Челнах сегодня суд удовлетворил иск прокурора Татарстана Илдуса Нафикова о признании Татарского общественного центра экстремистской организацией и прекращении ее деятельности на территории России.

- ТОЦ признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ, - цитирует "Интерфакс" слова представителя суда.

Татарский общественный центр был создан в Набережных Челнах в 1990-е годы братьями Кашаповыми, в начале 90-х годов активисты ТОЦ требовали предоставления Татарстану полноценного государственного суверенитета, собирая многотысячные митинги в поддержку независимости республики.