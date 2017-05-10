В Казани около Речного порта собираются начать строить жилые дома высотой до 20 этажей

В Казани мэрия подготовила проект постановления, согласно которому на улице Портовой два участка будут переведены из коммунально-складской зоны в территорию для строительства жилых домов высотой в 6−20 этажей. Об этом говорится в сборнике электронных документов.

Инициатором такого перевода выступила строительная компания «Центрстрой-К», директором которой является Артем Шевчук, стоимость двух земельных участков площадью 2,5 тыс. кв. м и 56 тыс. кв. м, согласно данным публичной карты Росреестра, составляет около 380 млн. рублей.

29 мая в здании управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани пройдут публичные слушания по данному вопросу.