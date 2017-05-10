Власти Казани решили создать «Дирекцию парков и скверов»

Власти Казани решили создать новое муниципальное бюджетное учреждение - «Дирекцию парков и скверов». Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

В постановлении отмечается, что дирекция создается в целях сохранения и целевого использования объектов социально-культурного назначения, улучшения качества культурного обслуживания населения, а также в целях создания условий для массового отдыха жителей города.

Учредителем выступит комитет земельных и имущественных отношений мэрии. Кто возглавит ведомство, пока неизвестно. Известно, что дирекция расположится в здании управления культуры исполкома.