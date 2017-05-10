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В Казани вновь включат отопление

В Казани вновь включат отопление
16+
Фото: скриншот

В связи с похолоданием издано распоряжение мэрии Казани возобновить отопление в бюджетных учреждениях города. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель комитета ЖКХ Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

- В связи с резким похолоданием, было принято решение о повторном включении отопления. В первую очередь это в детские сады, больницы, школы, - сказал Гиниятуллин.

Так, по его словам, тепло уже дали в 49 детсадах, 13 больницах и 1 одной школе.

- По школам, видимо, нет необходимости, поэтому так мало. До конца дня еще 48 детских садов получат тепло, - сказал он.

Кроме того, он также добавил, что возобновить отопление могут и жители домов. Для этого необходимо управляющей компании подать заявку в «Тепловые сети» или Казэнерго.

- Там, где есть техническая возможность, где не ведутся технические работы, туда будет тепло подано, - добавил чиновник. 

Люция Кашапова, 11.05.2017, 14:58
Тэги: ЖКХ
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Комментарии

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Горожанин11 мая 2017, 15:13
Ну - значит потеплеет! Верная примета. :)
0
3
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Горожанин11 мая 2017, 15:15
Школа №95 Приволжский район,дети в классах сидят в куртках;-|
0
2
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Горожанин11 мая 2017, 15:15
В ответ на комментарий пользователя
Смысл включать в домах, неужели кто-то ещё мёрзнет, лето уже на дворе............
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Лето с обогревателями!!!
0
4
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Горожанин11 мая 2017, 15:27
В ответ на комментарий пользователя
Смысл включать в домах, неужели кто-то ещё мёрзнет, лето уже на дворе............
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Отопление надо включать по фактической погоде.
0
4
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Горожанин11 мая 2017, 15:31
И и будет через два дня на все сто!Мухаметзянов икрам.
2
0
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Казанец11 мая 2017, 15:42
Нефиг было отключать! Все знали что идет похолодание. Не у всех в домах есть индивидуальное отопление и не все проживают в коттеджах в Петровском. Мало того еще и горячей воды нет! Куда смотрит мэр? Только на Кубок Конфедерации и чтобы приезжим угодить. Дома 16 градусов, средняя температура воздуха 5градусов. Совсем обалдели ЖКХшники!
1
5
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Казанец11 мая 2017, 15:42
В ответ на комментарий пользователя
Школа №95 Приволжский район,дети в классах сидят в куртках;-|
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В детсадах тоже самое.
0
1
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Горожанин11 мая 2017, 15:44
Да нет. будет так. Подключат тепло на 2-3 дня а счет за отопление выставят как за месяц. Вот тогда тут начнется визг - откуда такие счета. Ну сами захотели - сами получили. Не плачьте потом.
1
4
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Приезжий11 мая 2017, 15:46
Вот я не казанец, но действительно холодно. Поэтому не только о горожанах не думает городское руководство, но и о нас приезжих. Погода унылая, вечерами холод, кафешек мало где посидеть погреться.
0
3
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Горожанин11 мая 2017, 15:50
В ответ на комментарий пользователя
Да нет. будет так. Подключат тепло на 2-3 дня а счет за отопление выставят как за месяц. Вот тогда тут начнется визг - откуда такие счета. Ну сами захотели - сами получили. Не плачьте потом.
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Вот на это и надеется Гиниятуллин. Счет пересмотреть можно, пересчитать, а так все равно они обсчитывают порядочно каждый год.
Сколько нездоровых людей, пожилых, малышей мерзнут в квартирах, это ничего? Бессовестные ЖКХ и руководство города. Дома 15 градусов вечером, это нормально?
0
3
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Горожанин11 мая 2017, 16:16
В ответ на комментарий пользователя
Вот я не казанец, но действительно холодно. Поэтому не только о горожанах не думает городское руководство, но и о нас приезжих. Погода унылая, вечерами холод, кафешек мало где посидеть погреться.
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Езжай домой, там урюк цветет.
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