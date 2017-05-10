В Казани вновь включат отопление

В связи с похолоданием издано распоряжение мэрии Казани возобновить отопление в бюджетных учреждениях города. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель комитета ЖКХ Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

- В связи с резким похолоданием, было принято решение о повторном включении отопления. В первую очередь это в детские сады, больницы, школы, - сказал Гиниятуллин.

Так, по его словам, тепло уже дали в 49 детсадах, 13 больницах и 1 одной школе.

- По школам, видимо, нет необходимости, поэтому так мало. До конца дня еще 48 детских садов получат тепло, - сказал он.

Кроме того, он также добавил, что возобновить отопление могут и жители домов. Для этого необходимо управляющей компании подать заявку в «Тепловые сети» или Казэнерго.

- Там, где есть техническая возможность, где не ведутся технические работы, туда будет тепло подано, - добавил чиновник.