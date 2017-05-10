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В Казани почти за 100 млн рублей отремонтируют здание госархива Татарстана

В Казани почти за 100 млн рублей отремонтируют здание госархива Татарстана
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Фото: скриншот google maps

В Казани на капитальный ремонт здания Центрального государственного архива Татарстана потратят 99,1 млн рублей. Здание расположено на улице Декабристов, 4. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Сообщается, что заказчиком выступило Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана (ГИСУ), а средства на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту выделят из бюджета республики.

- Планируется отремонтировать кровлю на площади более 700 кв.м, заменить двери и окна, укрепить фундамент, заменить наружные инженерные сети водопровода, канализации, тепло- и электроснабжения, - говорится в техзадании.

Так, работы необходимо будет завершить до конца ноября текущего года.

Заявки на участие принимаются до 29 мая. Аукцион состоится 1 июня. 

Люция Кашапова, 11.05.2017, 08:35
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин11 мая 2017, 09:08
Он же на улице 8 марта... Госархив РТ...
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Горожанин11 мая 2017, 09:22
На 8 марта национальный архив
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Горожанин11 мая 2017, 09:32
кто то там наварится
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Горожанин11 мая 2017, 09:45
Не понимаю, как можно писать что на ремонт потратят 100 млн, если тендер еще не прошел???
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Горожанин11 мая 2017, 09:48
Это бывший Архив ЦГА ИПД
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