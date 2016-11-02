Казанец во время прогулки по поселку Вознесенское нашел человеческий череп

В казанском поселке Вознесенское вечером 8 мая 37-летний казанец во время прогулки по улице Зарничная нашел человеческий череп, об этом сегодня сообщил источник ProKazan.ru.

- Мужчина нашел часть черепа без челюсти, в ходе опроса жильцов близлежащих домов выяснилось, что череп они видели еще осенью прошлого года в расположенной неподалеку лесопосадке, однако тогда в полицию не обратились, - рассказали ProKazan.ru.

Предварительно, давность черепа составляет свыше 10 лет.

Сейчас выясняется, откуда в поселке взялся череп.