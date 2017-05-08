В Казани мужчина рукой застрял в диване и вызвал спасателей

Накануне ночью в Казани мужчина рукой застрял в диване. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел в одной из квартир дома №18 на улице Кулахметова.

- Рука 67-летнего мужчины застряла в креплении дивана и он не смог самостоятельно освободить ее, - сообщили в МЧС.

На место приехала бригада скорой помощи, которая помогла ему. Позже пострадавшего доставили в травмпункт.