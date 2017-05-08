В Казани введут ограничения на митинги во время Кубка Конфедераций и ЧМ по футболу

С 1 июня по 12 июля в Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге во время проведения Кубка Конфедераций и чемпионата мира по футболу вводятся усиленные меры безопасности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Так, в Казани и в других городах, которые примут матчи турниров, будут вводится ограничения на проведение митингов, шествий и других акций, которые не связаны со спортивными событиями.

- Митинги, шествия и другие акция будут проводиться только в тех местах, которые определят местные власти и по согласованию с ФСБ, - говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 по 4 июля 2017 года и с 1 июня по 17 июля 2018 года также вводятся ограничение полетов и запрет на плавание судов.

- Также запретить продажу оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, материалов промышленного назначения и изделий, их содержащих, а также ядовитых веществ, за исключением входящих в состав лекарственных средств, зарегистрированных в РФ, - говорится в тексте документа.

Также в этот период вводится особый порядок временной регистрации. Все прибывающие граждане должны встать на учет в течение трех дней. Указ вступил в силу со дня опубликования, отмечают "Известия".

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики - 18 июня, и сборные Германии и Чили - 22 июня.