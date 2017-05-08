На Лаишевской птицефабрике из-за птичьего гриппа начали уничтожать кур

На Лаишевской птицефабрике из-за птичьего гриппа уже начали уничтожать кур. Об этом порталу ProKazan.ru сообщили в управлении ветеринарии кабинета министров РТ.

- Диагноз подтвердился. Вчера на фабрике начали уничтожать кур путем сжигания, - сообщили ProKazan в пресс-службе ведомства.

Какое именно количество кур будет уничтожено, в управлении затруднились ответить. Известно, что на птицекомплексе содержится 450 тысяч кур.

Напомним, главное управление ветеринарии Кабмина РТ сообщило, что на территории птицекомплекса «Лаишевский» выявлен геном вируса гриппа А птиц.

В официальном сообщении, которое разослано всем главам районов Татарстана и начальникам ветобъединений, сказано принять все необходимые меры по недопущению распространения инфекции - необходимо ограничить продажу живой птицы и птицеводческой продукции ООО «Птицекомплекс «Лаишевский».