СМИ: в России предложили ввести налог на малодетность

Президенту направлен проект закона о поддержке многодетных семей

В России семьи с малым количеством детей могут обязать платить налоги с целью поддержать многодетные семьи. С такой инициативой выступил Институт демографии, миграции и регионального развития, который направил президенту РФ Владимиру Путину проект концепции ФЗ «О статусе многодетных семей». Об этом пишут «Известия».

- Сегодня 6,5% российских семей — многодетные. При этом они растят почти 20% всех детей в стране, - говорится в сообщении.

Так, данный документ предусматривает приравнивание деятельности по воспитанию детей к трудовому стажу, право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями, а также введение в России налога на малодетность.

По мнению директора института демографии Юрия Крупнова, данный законопроект позволит к 2030 решить проблемы в демографии.

Однако размер на малодетность пока не определен. Его планируется вводить для семей без детей или с одним ребенком.