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В Лаишево из-за птичьего гриппа могут сжечь 450 тысяч кур

В Лаишево из-за птичьего гриппа могут сжечь 450 тысяч кур
16+
Фото: портал ProKazan.ru

В Лаишево из-за птичьего гриппа могут уничтожить 450 тысяч кур. Как сообщает InKazan со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова, если результаты экспертизы подтвердят наличие вируса, кур могут сжечь.

- Сегодня к вечеру или завтра мы получаем этот документ. И с учетом этого принимаем решение по уничтожению там поголовья - или путем утилизации, или путем сжигания, - цитирует слова Ахметова издание.

Напомним, накануне главное управление ветеринарии Кабмина РТ сообщило, что на территории птицекомплекса «Лаишевский» выявлен геном вируса гриппа А птиц.

В  официальном сообщении сказано, которое разослано всем главам районов Татарстана и начальникам ветобъединений, принять все необходимые меры по недопущению распространения инфекции.

- Необходимо ограничить продажу живой птицы и птицеводческой продукции ООО «Птицекомплекс «Лаишевский», - говорится в документе ведомства (есть в распоряжении ProKazan).

В настоящее время, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия РТ, в птицекомплексе содержится 450 тысяч кур.

Птич​ий грипп, классическая чума птиц — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью. Антигенная вариабельность вируса гриппа птиц и наличие высоковирулентных штаммов позволяют отнести его к особо опасным болезням, способным причинить большой экономический ущерб. Различные штаммы вируса гриппа птиц могут вызывать от 10 до 100 % гибели среди заболевших и поражать одновременно от одного до трёх видов птиц. Природным резервуаром вируса являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки. В диких популяциях птиц, в отличие от домашних, высока устойчивость к вирусу гриппа. Впервые грипп птиц был выявлен в Италии более ста лет назад.

Инкубационный период от 20—30 часов до 2 суток. Болезнь проявляется резким снижением яйценоскости, поедания корма, жаждой, угнетением. У больной птицы перья взъерошены, незадолго перед гибелью — цианоз гребня и серёжек. Куры стоят с опущенной головой и закрытыми глазами.

Пандемии гриппа, вызванные мутированными вирусами, против которых у людей нет иммунитета, возникают 2—3 раза в 100 лет. Пандемия гриппа 1918—1919 («испанка», штамм H1N1) унесла жизни 40—50 миллионов человек. Предполагают, что вирус «испанки» возник в результате рекомбинации генов вирусов гриппа птиц и человека. В 1957—1958 пандемия «азиатского гриппа», вызванная штаммом H2N2. В 1968—1969 пандемия «гонконгского гриппа» (H3N2).

По данным Всемирной организации здравоохранения, с февраля 2003 года по февраль 2008 года из 361 подтвержденного случая заражения людей вирусом птичьего гриппа 227 стали смертельными. Последняя смерть человека от птичьего гриппа зафиксирована в 2014 году в Канаде.

Женя Потехина, 09.05.2017, 18:45
Тэги: Здоровье
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Комментарии

Горожанин09 мая 2017, 18:53
Что теперь будет?
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2
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Горожанин09 мая 2017, 19:05
В ответ на комментарий пользователя
Что теперь будет?
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Кур сожгут, цены взлетят
0
6
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Горожанин09 мая 2017, 19:14
Точно!!! Цены могут взлететь...
0
5
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fdfwefe09 мая 2017, 19:18
Отличный способ разрушать производство!!! То птичий грипп, то свинной грипп.
А где барано-овечий грипп, телячий, конский????
1
5
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Димас люблю пивас09 мая 2017, 19:22
Если вирус умирает при высокой температуре, зачем сжигать? Можно просто зажарить, и мне на стол!
0
5
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Горожанин09 мая 2017, 19:24
Месси не интересен все перешли к мясу..
0
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Горожанин09 мая 2017, 19:47
Поел курицу сегодня,теперь понос.Что делать?
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Горожанин09 мая 2017, 19:54
Здрасте шаурменные ... Осторожнее?!!
0
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Димас люблю пивас09 мая 2017, 19:55
В ответ на комментарий пользователя
Поел курицу сегодня,теперь понос.Что делать?
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Посри!
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Горожанин09 мая 2017, 19:56
Сжигать, наверное, нужно вместе с фабрикой, ибо вирус то останется? Похоже хотят уничтожить неплохого производителя(((
0
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Горожанин09 мая 2017, 20:13
[***]
[***]
В районах, охваченных вспышками, домашнюю птицу и продукты из нее можно также без опасений применять в пищу при условии, что они надлежащим образом приготовлены и надлежащим образом обработаны в процессе приготовления пищи. Вирус H5N1 чувствителен к нагреванию. Обычно пищу готовят при такой температуре (70°С во всех частях пищевых продуктов), при которой вирус погибает. Потребители должны быть уверены, что все части домашней птицы полностью прошли тепловую обработку (в ней нет "розовых" частей) и что яйца также приготовлены надлежащим образом (не "всмятку").

Потребители должны также знать о риске перекрестного заражения. Во время приготовления пищи необходимо следить за тем, чтобы жидкости из сырой домашней птицы и сырых продуктов из нее никогда не попадали на продукты питания, употребляемые в пищу в сыром виде, и не смешивались с ними. После обработки сырой домашней птицы или сырых продуктов из нее необходимо тщательно мыть руки, а также мыть и дезинфицировать рабочие поверхности, соприкасавшиеся с ними. В этих целях достаточно мыла и горячей воды.

В районах, охваченных вспышками болезни среди домашних птиц, нельзя использовать сырые яйца в тех пищевых продуктах, которые не будут подвергаться последующей тепловой обработке, такой как, например, варка или выпекание.

Птичий грипп не передается через приготовленную пищу. На сегодняшний день нет данных, свидетельствующих о том, что кто-либо заразился птичьим гриппом в результате употребления в пищу надлежащим образом приготовленных домашней птицы или продуктов из нее, даже тогда, когда эти продукты были заражены вирусом H5N1.

http://www.who.int/features/qa/29/ru/
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Горожанин09 мая 2017, 20:19
Вредительство .Потому что курица подешевела
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