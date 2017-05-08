В Лаишево из-за птичьего гриппа могут сжечь 450 тысяч кур

В Лаишево из-за птичьего гриппа могут уничтожить 450 тысяч кур. Как сообщает InKazan со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова, если результаты экспертизы подтвердят наличие вируса, кур могут сжечь.

- Сегодня к вечеру или завтра мы получаем этот документ. И с учетом этого принимаем решение по уничтожению там поголовья - или путем утилизации, или путем сжигания, - цитирует слова Ахметова издание.

Напомним, накануне главное управление ветеринарии Кабмина РТ сообщило, что на территории птицекомплекса «Лаишевский» выявлен геном вируса гриппа А птиц.

В официальном сообщении сказано, которое разослано всем главам районов Татарстана и начальникам ветобъединений, принять все необходимые меры по недопущению распространения инфекции.

- Необходимо ограничить продажу живой птицы и птицеводческой продукции ООО «Птицекомплекс «Лаишевский», - говорится в документе ведомства (есть в распоряжении ProKazan).

В настоящее время, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия РТ, в птицекомплексе содержится 450 тысяч кур.

Птич​ий грипп, классическая чума птиц — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью. Антигенная вариабельность вируса гриппа птиц и наличие высоковирулентных штаммов позволяют отнести его к особо опасным болезням, способным причинить большой экономический ущерб. Различные штаммы вируса гриппа птиц могут вызывать от 10 до 100 % гибели среди заболевших и поражать одновременно от одного до трёх видов птиц. Природным резервуаром вируса являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки. В диких популяциях птиц, в отличие от домашних, высока устойчивость к вирусу гриппа. Впервые грипп птиц был выявлен в Италии более ста лет назад.



Инкубационный период от 20—30 часов до 2 суток. Болезнь проявляется резким снижением яйценоскости, поедания корма, жаждой, угнетением. У больной птицы перья взъерошены, незадолго перед гибелью — цианоз гребня и серёжек. Куры стоят с опущенной головой и закрытыми глазами.



Пандемии гриппа, вызванные мутированными вирусами, против которых у людей нет иммунитета, возникают 2—3 раза в 100 лет. Пандемия гриппа 1918—1919 («испанка», штамм H1N1) унесла жизни 40—50 миллионов человек. Предполагают, что вирус «испанки» возник в результате рекомбинации генов вирусов гриппа птиц и человека. В 1957—1958 пандемия «азиатского гриппа», вызванная штаммом H2N2. В 1968—1969 пандемия «гонконгского гриппа» (H3N2).



По данным Всемирной организации здравоохранения, с февраля 2003 года по февраль 2008 года из 361 подтвержденного случая заражения людей вирусом птичьего гриппа 227 стали смертельными. Последняя смерть человека от птичьего гриппа зафиксирована в 2014 году в Канаде.