В Казани началось шествие «Бессмертного полка»: собрались тысячи людей

В Казани в три часа дня началось шествие «Бессмертного полка» – участники акции выстроились вдоль улицы Карла Маркса, колонны начали свое движение в сторону площади Тысячелетия. Маршрут шествия пролегает по Карла Маркса, Лобачевского и Кремлевская, и составляет около двух километров.

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